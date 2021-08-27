Son dakika haberi! İran, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı
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Son dakika haberi! İran, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

Son dakika haberi! İran, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İran, Afganistan'ın başkenti Kabil'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

İran, Afganistan'ın başkenti Kabil'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'da gerçekleşen terör saldırılarından derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Afganistan halkına yönelik her türlü terör eylemini kınadıklarını vurgulayan Hatibzade, bir an önce ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulması ve ilgili güvenlik kurumlarının halkın can ve mal güvenliğini koruması gerektiğini belirtti.

Kabil'deki terör saldırıları

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ'a bağlı Horasan grubu üstlenmişti.

Al-Jazeera'nın haberine göre, terör saldırılarında şu ana kadar 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 110 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Son dakika haber... Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında en az 110 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında en az 110 kişi hayatını kaybetti
AP: Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında 12 ABD askeri yaşamını yitirdi
AP: Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında 12 ABD askeri yaşamını yitirdi
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