Son dakika haberi! Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Kış Kartalı Harekatı'nda 6 farklı üsten kalkan savaş uçakları, tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı...
Son dakika haberler... Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Kış Kartalı Harekatı'nda 6 farklı üsten kalkan savaş uçakları, tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar görev aldı.
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Kış Kartalı Harekatı'nda 6 farklı üsten kalkan savaş uçakları, tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar görev aldı.
AA / Sarp Özer - Güncel