Son dakika haberi! Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Kış Kartalı Harekatı'nda 6 farklı üsten kalkan savaş uçakları, tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı... - Haberler
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Son dakika haberi! Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Kış Kartalı Harekatı'nda 6 farklı üsten kalkan savaş uçakları, tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı...

AA, Sarp Özer - Güncel
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Son dakika haberi! Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Kış Kartalı Harekatı'nda 6 farklı üsten kalkan savaş uçakları, tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı...

Son dakika haberler... Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Kış Kartalı Harekatı'nda 6 farklı üsten kalkan savaş uçakları, tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar görev aldı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Kış Kartalı Harekatı'nda 6 farklı üsten kalkan savaş uçakları, tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar görev aldı.

AA / Sarp Özer - Güncel

Suriye, Tanker, Savaş, Irak, Güncel, Haber

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