Son dakika haberi... Irak uyruklu bir kadın Ankara'daki evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi... Irak uyruklu bir kadın Ankara'daki evinde ölü bulundu

25.02.2021 00:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:44
Son dakika haberi... Irak uyruklu bir kadın Ankara'daki evinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Mamak ilçesinde Irak uyruklu bir kadın dün taşındığı evinde ölü bulundu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Irak uyruklu bir kadın dün taşındığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mutlu Mahallesi 706'ncı sokaktaki eve gelen arkadaşı, kadının yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve ilk yardım ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Soba zehirlenmesi şüphesi üzerinde duran ekipler, kadının kafasının arkasında kan izi bulunmasının ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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