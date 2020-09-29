Irak Ticaret Ateşesi Salman, iş insanlarıyla toplantı yaptı
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Irak Ticaret Ateşesi Salman, iş insanlarıyla toplantı yaptı

29.09.2020 23:27 | Son Güncelleme: 30.09.2020 00:07

Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Servet Akram Salman, "2019 yılında Irak ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 13 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Servet Akram Salman, "2019 yılında Irak ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 13 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bizler bu meblağın daha da yükseltilebileceğine inanıyoruz. Çünkü bu potansiyele sahibiz." dedi.

Salman, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO) 23'üncü olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Irak arasında çok büyük ve sağlam ilişkilerin bulunduğunu söyledi.

Kahramanmaraşlı iş insanlarını Irak'a yatırım yapmaya davet eden Salman, şöyle konuştu:

"Ben 4 yıldır Türkiye'de görev yapıyorum. Bu sürede iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi hususunda her türlü gayreti şu ana kadar gösterdim. Bundan sonra da göstermeye hazırım. Türk iş adamlarını bir çok alanda yaptıkları atılımlardan dolayı takdir ediyorum. Bizler burada bu ticari ilişkilerimizi daha da derinleştirmek ve büyüterek ileriye taşımak için bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi 2019 yılında Irak ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 13 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bizler bu meblağın daha da yükseltilebileceğine inanıyoruz. Çünkü bu potansiyele sahibiz."

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu da salgın sürecine rağmen ticari hayatın devam ettiğini belirtti.

İstihdamlarının salgından önceki rakamlarına geldiğini ve birazda geçtiğini aktaran Balcıoğlu, "Bunda devletimizin desteğini çok fazla gördük. Bize bu konuda çok fazla destek oldular. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İhracatımız -54'leri gördü ama çok şükür onu da toparladık ve +3'leri +4'leri görecek hale geldik." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta savunma sanayisiyle ilgili ilk adımın atıldığı dile getiren Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece Kahramanmaraş'ı değil, bölgeyi düşünerek attığımız adımda, DOĞAKA desteğiyle Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ı da içine alan bir savunma sanayisi araştırması başlattık. Biz savunma sanayisini sadece silah ve mermi olarak düşünmüştük. Ama savunma sanayisi maalesef bu değil. Bir tankın üstüne örtülen bir örtüyle, tankın radarlara görünmediği bir sistem var. Bizim bu sistemi yapabilecek, tekstilde güçlü bir sanayimiz var. Bu sanayi ve çarkları çeviren küçük sanayi diye tabir ettiğimiz sanayi sitesinde devasa bir bilgi birikimiyle güç var. Biz bunun araştırmasına başladık."

Irak Ticaret Ateşesi Salman, iş insanlarıyla toplantı yaptı
Irak Ticaret Ateşesi Salman, iş insanlarıyla toplantı yaptı
Irak Ticaret Ateşesi Salman, iş insanlarıyla toplantı yaptı
Irak Ticaret Ateşesi Salman, iş insanlarıyla toplantı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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