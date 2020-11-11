Son dakika haberi: Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs, Şanlıurfa'da devrildi: İbad bebek öldü, 31 yaralı -
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Son dakika haberi: Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs, Şanlıurfa'da devrildi: İbad bebek öldü, 31 yaralı -

11.11.2020 13:11 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:15
Son dakika haberi: Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs, Şanlıurfa'da devrildi: İbad bebek öldü, 31 yaralı -

Son dakika haberi: IRAK'ın Süleymaniye kentinden Samsun'a yolcu taşınan, Irak plakalı otobüs, Şanlıurfa'da şarampole yuvarlandı.

IRAK'ın Süleymaniye kentinden Samsun'a yolcu taşınan, Irak plakalı otobüs, Şanlıurfa'da şarampole yuvarlandı. Kazada İbad Adnan (2) adlı bebek yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Şanlıurfa- Mardin yolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Irak'ın Süleymaniye kentinden Samsun'a yolcu götüren Talha Hasan'nın kullandığı Irak plakalı otobüs, Dağyanı mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 7 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan yolcuları çıkarmak için UMKE ve jandarma ekipleri, büyük çaba sarf etti. UMKE ve jandarma ekipleri, Arapça konuşarak, yaralıları kent merkezindeki hastanelere sevk etti.

İBAD BEBEK KURTARILAMADIAğır yaralı olarak Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan İbad Adnan (2), acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 31 kişinin ise tedavisi sürüyor.Öte yandan bölgede güvenlik önlemi alınırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle yol, kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yaralıların kurtarılmasının ardından ulaşım normale döndü. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde yolcuların valiz ve çantalarını korumaya aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi: Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs, Şanlıurfa'da devrildi: İbad bebek öldü, 31 yaralı -
Son dakika haberi: Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan otobüs, Şanlıurfa'da devrildi: İbad bebek öldü, 31 yaralı -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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