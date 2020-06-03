Son dakika haberi... Irak'tan ABD ile "stratejik müzakere" açıklaması Son dakika habere göre Irak hükümeti, ABD ile yapılması planlanan stratejik müzakerelerde ülkenin egemenliği ve iş birliğinin ele alınacağını bildirdi.

Irak hükümeti, ABD ile yapılması planlanan stratejik müzakerelerde ülkenin egemenliği ve iş birliğinin ele alınacağını bildirdi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin müsteşarı Hişam Davut, Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul ile yaptığı ortak basın toplantısında 10 Haziran'da ABD ile yapılacak stratejik müzakerelere yönelik açıklamalarda bulundu. Stratejik müzakerenin Haziran ayının 10'nunda başlayacağını belirten Davut, görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı düzeyinde olacağını ve el-Kazimi'nin müzakerelere katılmasının beklenmediğini belirtti. Müzakerenin yalnızca güvenlik alanını kapsamayacağını ifade eden Davut, "Irak tarafı görüşmelerde ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi konusuna doğrudan değinmeden ülkenin egemenliğini vurgulayacak" şeklinde konuştu. Davut, müzakerelerde birçok alandaki iş birliği yapılmasının görüşüleceğini duyurdu.

ABD Bağdat Büyükelçisi Mathew Tueller da ABD ve Irak arasında yapılması beklenen stratejik müzakere görüşmelerine ilişkine yaptığı açıklamada, müzakerenin her alanı kapsayacağını ifade etmişti. - ERBİL

Kaynak: İHA