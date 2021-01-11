Son dakika haberi: Irak'taki İnsan Hakları Komiserliği, hükümet karşıtı göstericilere şiddet kullanılmaması çağrısı yaptı

Son dakika haberi... Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği, Zikar kentinde, şeffaf seçim çağrısı yapan aktivistin gözaltına alınmasını protesto eden göstericilere güvenlik güçlerinin sert müdahalesine tepki gösterdi.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği, Zikar kentinde, şeffaf seçim çağrısı yapan aktivistin gözaltına alınmasını protesto eden göstericilere güvenlik güçlerinin sert müdahalesine tepki gösterdi.

Komiserlik Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Zikar kentindeki insan hakları aktivisti İhsan el-Hilali'nin gözaltına alınmasına tepki gösteren yüzlerce kişinin düzenlediği gösterilerde şiddet kullanılmaması çağrısında bulundu.

Kentte güvenlik durumunun kötüye gittiğini aktaran Beyatlı, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin duruma bir an önce müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

Aktivist İhsan el-Hilali, haziran ayında yapılacak erken seçimin şeffaf olması talebiyle gösteri düzenleme çağrısının ardından 8 Ocak Cuma günü gözaltına alınmıştı. Hilali'nin gözaltına alınmasını kent merkezinde toplanarak protesto eden yüzlerce kişi, güvenlik güçlerinin sert müdahalesine maruz kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb