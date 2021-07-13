Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi

Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Irak'ın Nasıriye vilayetinde korona virüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldiği bildirildi.

Irak'ın Nasıriye vilayetinde korona virüs hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldiği bildirildi. Zikar İl Sağlık Müdürü Saddam el-Tavil dahil 13 kişi hakkında da tutuklama kararı çıkarıldı.

Irak'ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde korona virüs hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangının bilançosu artıyor. Zikar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldiği bildirildi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklanacağını duyurmasından dakikalar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Nasıriye Soruşturma Mahkemesi, Zikar İl Sağlık Müdürü Saddam el-Tavil dahil 13 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, 13 isim hakkındaki tutuklama kararının Irak Ceza Kanunun 340. maddesi uyarınca çıkarıldığı aktarıldı.

Öte yandan geçtiğimiz Nisan ayında başkent Bağdat'ta 82 kişinin ölümüyle sonuçlanan hastane yangınının ardından Sağlık Bakanı Hasan el-Temimi istifa etmişti. - NASIRİYE

Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi
Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi
Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi
Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi
Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi
Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi
Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi
Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi
Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi
Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi
Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi
Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Petek Dinçöz Acun Ilıcalı Melisa Döngel
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Irak'taki hastane yangınında can kaybı 92'ye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 17:50:27. #1.15#

title