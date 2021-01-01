Son dakika haberi... Irak'ta yılbaşı kutlamalarında bir kişi öldü, 62 kişi yaralandı
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Son dakika haberi... Irak'ta yılbaşı kutlamalarında bir kişi öldü, 62 kişi yaralandı

01.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:20
Son dakika haberi... Irak'ta yılbaşı kutlamalarında bir kişi öldü, 62 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Irak'ta yılbaşı kutlamaları sırasında ateşli silahla vurulma dahil yaşanan çeşitli olaylarda bir kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

Irak'ta yılbaşı kutlamaları sırasında ateşli silahla vurulma dahil yaşanan çeşitli olaylarda bir kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde yılbaşı kutlamaları sırasında gerçek mermiyle havaya ateş edilmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Ayrıca ülke genelinde 25 kişinin havai fişek nedeniyle çeşitli şekillerde yaralandığını ifade eden Bedr, Kerkük kentinde ise kutlamalar sırasında bir binada çıkan yangında 30 kişinin yaralandığını aktardı.

Bedr, yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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