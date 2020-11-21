Son dakika haberi... Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 5 polis öldü
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Son dakika haberi... Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 5 polis öldü

21.11.2020 22:53 | Son Güncelleme: 21.11.2020 22:56
Son dakika haberi... Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 5 polis öldü

Son dakika haberine göre Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Beyci ilçesi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Beyci ilçesi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen saldırıda 5 polisin öldüğü bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Beyci ilçesi yakınlarında DEAŞ mensupları tarafından yola döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı ifade edildi.

Irak güvenlik güçlerine ait askeri aracın yoldan geçtiği sırada bombanın patlatıldığı belirtilen açıklamada, 5 polisin öldüğü aktarıldı.

Olaydan hemen sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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