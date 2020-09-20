Son dakika haberi | Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 64 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 64 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 artarak 8 bin 555'e yükseldi.

Son dakika haberi | Irak'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 64 kişi hayatını kaybetti
20.09.2020 23:55 | Son Güncelleme: 20.09.2020 23:58

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 artarak 8 bin 555'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde salgında 64 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 438 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 555'e, vaka sayısı da 319 bin 35'e çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 4 bin 522 artışla 253 bin 591'e ulaştı.

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Kaynak: AA

AA Editörü - Çağrı Koşak
Çağrı Koşak
AA Editörü
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