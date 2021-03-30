Son dakika haberi... Irak'ta Peşmergeye yönelik dünkü saldırıda kullanılan roket rampaları bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Irak'ta Peşmergeye yönelik dünkü saldırıda kullanılan roket rampaları bulundu

Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Irak'ta Peşmergeye yönelik dünkü saldırıda kullanılan roket rampaları bulundu

Son dakika gündem haberine göre Irak'ın Kerkük kenti yakınında dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine düzenlenen roketli saldırıda kullanılan fırlatma rampalarının bulunduğu duyuruldu.

Irak'ın Kerkük kenti yakınında dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine düzenlenen roketli saldırıda kullanılan fırlatma rampalarının bulunduğu duyuruldu.

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Irak ordusu ve federal polis gücünün bölgede operasyon yaptığı belirtildi.

Operasyon sırasında roket rampalarına ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasının kuzeyindeki Nebiava bölgesinde 6 adet roket fırlatma rampası bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan incelemelerde söz konusu rampaların Peşmerge güçlerine düzenlenen dünkü roket saldırısında kullanıldığının belirlendiği aktarıldı.

Kerkük sınırında Altunköprü kasabası yakınındaki 5. Peşmerge Cephesine dün akşam saatlerinde 3 roketle saldırı düzenlendiği, olayda can ya da mal kaybının olmadığı bildirilmişti.

Roket saldırısının kim ya da kimler tarafından yapıldığına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Sezen Aksu Murat Dalkılıç
Spor Ozan Tufan Mesut Bakkal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Irak'ta Peşmergeye yönelik dünkü saldırıda kullanılan roket rampaları bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 18:44:38. #1.16#
title