Son dakika haberi: Irak'ta Ayn el-Esed Üssü'ne gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi - Haberler
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Son dakika haberi: Irak'ta Ayn el-Esed Üssü'ne gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Son dakika haberi: Irak'ta Ayn el-Esed Üssü'ne gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi
AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü'nü hedef alan bomba yüklü iki insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Üssü'nü hedef alan bomba yüklü iki insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Iraklı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı girişimi uluslararası koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemiyle önlendi.

Hedef alınan Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nde uluslararası koalisyon danışmanları da bulunuyor.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin aralık ayında sona erdiği duyurulmuştu.

Koalisyon güçleri Enbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nü boşaltarak ellerindeki teçhizatı Irak ordusuna teslim etmişti.

Dün de Irak'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'na gönderilen patlayıcı yüklü iki İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Son dakika haberi: Bağdat Havalimanına gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

Son dakika haberi: Bağdat Havalimanına gönderilen bomba yüklü 2 İHA imha edildi

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri

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