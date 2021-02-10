Son dakika haberi: Irak Savunma Bakanı İnad, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçi Yıldız'la ikili ilişkilerdeki iş birliği konusunu görüştü

Son dakika habere göre Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul etti.

Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul etti.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'taki bakanlık binasında gerçekleşen görüşmede, İnad ve Yıldız ikili ilişkilerdeki iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Iraklı bazı generallerin de yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp