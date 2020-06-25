Son dakika haberi... Irak meclisinde Covid-19 vaka sayısı 20'ye yükseldi Son dakika habere göre Irak meclisinde 20 milletvekilinin korona virüse yakalandığı belirtildi.

Irak meclisinde 20 milletvekilinin korona virüse yakalandığı belirtildi.

Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'nin 6 milletvekilinde korona virüs (Covid-19) görüldüğünü açıklamasından sonra eski Başbakan Haydar İbadi başkanlığındaki Zafer Koalisyonu milletvekili Falih Suker'in de virüse yakalandığı bildirildi. Korona virüsü belirtileri üzerine sağlık kontrolünden geçen milletvekilinin test sonuçları pozitif çıktı. Irak Meclisi'nden edinilen bilgilere göre virüse yakalanan milletvekili sayısı 20'ye ulaştı.

Irak Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi, 6 milletvekili olmak üzere mecliste toplam 28 vakanın görüldüğünü açıklamıştı. Irak Meclis Başkan Yardımcısı Beşir Heddad'ın korona virüse yakalandığına dair çıkan haberler ise yalanlandı. Irak Meclisi 2. Başkan Yardımcısı Beşir Heddad'ın Ofisi'nden yapılan açıklamada basında ve sosyal medyada Heddad'ın korona virüse (Covid-19) yakalandığını iddia eden haberlerin asılsız olduğunu ve kendisinin bundan birkaç gün önce ufak bir rahatsızlığı olduğu belirtildi.

Öte yandan, virüs salgını vakalarında büyük bir artışın gözlendiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kentinde korona virüsü ile mücadelede kısmi sokağa çıkma yasağı kararının alındığı belirtildi. Erbil Valisi Ferset Sofi yaptığı açıklamada, bugün toplanan Erbil Kriz Masası'nın sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda bazı kararların alındığını belirterek kararın önümüzdeki saatlerde kamuya duyurulacağını söyledi. IKBY'nin Süleymaniye kentinde ise bugünden itibaren araçların sokağa çıkması yasaklandı. Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam 36 bin 702 vaka bulunurken, bin 330 kişi de hayatını kaybetti. - ERBİL

Kaynak: İHA