Son dakika haberi: Irak'ın üç kentinde düzenlenen DEAŞ operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: Irak'ın üç kentinde düzenlenen DEAŞ operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

23.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:20
Son dakika haberi: Irak'ın üç kentinde düzenlenen DEAŞ operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Irak'ın Süleymaniye, Musul ve Bağdat kentlerinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlarda 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Irak'ın Süleymaniye, Musul ve Bağdat kentlerinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonlarda 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Irak Ordu Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, Süleymaniye'nin Halepçe, Bağdat'ın Dora ve Musul'un Mahmur ilçelerinde DEAŞ unsurlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Resul, operasyonlarda aralarında DEAŞ'ın sözde Diyala'ya bağlı Uzeyim ilçe sorumlusu Ebu Yasir'in de bulunduğu 8 teröristin yakalandığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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