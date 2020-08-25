Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
25.08.2020 19:33 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:36
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA