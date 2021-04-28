Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde teröristlerin tuzakladığı EYP ve mühimmatların imhası sürüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre -MSB tarafından paylaşılan video ANKARA - Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bölgede görev yapan METİ timleri, teröristlerin EYP ve mayınlarını tespit ve imha çalışmalarına devam ediyor.