Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

08.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:56
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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