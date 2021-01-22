Son dakika haberi | Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi | Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

22.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:09
Son dakika haberi | Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. 

Görüntü dökümü:

- Hava harekatı

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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