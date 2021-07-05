Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, kararlı, muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak