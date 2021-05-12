Son dakika haberi... Irak'ın Enbar vilayetinde bayramda eylem hazırlığı yapan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı
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Son dakika haberi... Irak'ın Enbar vilayetinde bayramda eylem hazırlığı yapan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Son dakika haberi... Irak'ın Enbar vilayetinde bayramda eylem hazırlığı yapan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Irak'ın Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda 4 teröristin yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda 4 teröristin yakalandığı belirtildi.

Enbar Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgeden gelen ihbar üzerine Felluce ve Garma ilçelerinde eş zamanlı DEAŞ operasyonu düzenlendi.

Operasyonda Ramazan Bayramı'nda eylem hazırlığı yaptıkları tespit edilen 4 teröristin yakalanarak mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

??Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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