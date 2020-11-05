Son dakika haberi... Irak'ın Diyala vilayetinde DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi... Irak'ın Diyala vilayetinde DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı

05.11.2020 19:39 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:43
Son dakika haberi... Irak'ın Diyala vilayetinde DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ın Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen iki saldırıda biri polis 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Irak'ın Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen iki saldırıda biri polis 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyala Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezi Bakuba yakınlarında DEAŞ mensupları tarafından yola döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.

Şumari, bir sivil aracın yoldan geçtiği sırada bombanın patlaması sonucu 3 kişinin öldüğünü, aynı araçta 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerinin patlama yerine intikali sırasında bir başka bombanın patlatıldığını aktaran Şumari, ikinci saldırıda da bir polisin hayatını kaybettiğini belirtti.

Olaydan sonra bölgeye çok sayıda güvenlik ekibinin sevk edildiğini kaydeden Şumari, polis ve ordu güçlerinin operasyon başlattığını dile getirdi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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