Son dakika haberi | Irak'ın Diyala kentinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Irak polisinin Diyala kentinde uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese yaptığı baskında 10 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak polisinin Diyala kentinde uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu bir adrese yaptığı baskında 10 kişinin yakalandığı belirtildi.

Diyala Polis Teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şumari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ihbarı değerlendiren narkotik ekiplerinin kent merkezinde bir eve operasyon düzenlediğini ifade etti.

Şumari, söz konusu adreste çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 10 kişinin yakalandığını söyledi.

Zanlıların resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiğini kaydeden Şumari, son yıllarda uyuşturucu maddelerin yurt dışından ülkeye kaçak yollarla girişinde artış olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb