Son dakika haberi | Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 12 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı bildirildi.