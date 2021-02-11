Son dakika haberi! Irak İçişleri Bakanlığı: Yabancı işçilerin yüzde 95'i kaçak durumda
Son dakika haberler... Irak'ta birçok alanda istihdam edilen yabancı çalışanların yüzde 95'inin kaçak olduğu belirtildi.
Irak'ta birçok alanda istihdam edilen yabancı çalışanların yüzde 95'inin kaçak olduğu belirtildi.
Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde istihdam edilen yabancı işçilerin büyük çoğunluğunun çalışma izni olmadığı ifade edildi.
Ülkeye turist vizesiyle giriş yapan binlerce yabancının, kaçak durumda ikamet ettiği belirtilen açıklamada, istihdam edilenlerin yüzde 95'inin kaçak oldukları kaydedildi.
Bakanlığın bu duruma karşı sert tedbirler alacağına işaret edilen açıklamada, yabancıları yasalara uygun şekilde istihdam etmeyen firmalara da ağır cezalar uygulanacağı vurgulandı.
Geldikleri ülkelere dair bilgi verilmeyen açıklamada, son altı ayda 32 bin kaçak işçinin sınır dışı edildiği aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb