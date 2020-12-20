Son dakika haberi: Irak hükümeti, ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıda 8 füzenin kullanıldığını belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Irak hükümeti, ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıda 8 füzenin kullanıldığını belirtti

20.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 20.12.2020 23:36
Son dakika haberi: Irak hükümeti, ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıda 8 füzenin kullanıldığını belirtti

Gelen son dakika haberine göre Irak hükümeti, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda 8 füzenin kullanıldığını bildirdi.

Irak hükümeti, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıda 8 füzenin kullanıldığını bildirdi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye (ABD Büyükelçiliği) 8 füzeyle saldırı düzenlendiği, bunların büyük bölümünün bölge içerisindeki yerleşim yerlerine düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, füzelerden birinin Yeşil Bölge'de bir kontrol noktasına isabet ettiği ve orada görevli bir askerin yaralandığı kaydedildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise saldırı doğrulandı, atılan füzelerin büyükelçilikteki hava savunma sistemi tarafından imha edildiği vurgulandı.

Başbakanlık Askeri Sözcüsü Yahya Resul, yabancı misyon temsilciliklerine yapılan saldırıların olumsuz mesajlar içerdiğini, buraların güvenliğini sağlamada ısrarcı olduklarını ifade etti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine akşam füze saldırısı düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Defne Samyeli Birkan Sokullu
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Kız Beşiktaş Gaziantep İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Irak hükümeti, ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıda 8 füzenin kullanıldığını belirtti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 23:39:42. #1.14#
title