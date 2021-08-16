Son dakika haberi: Irak "Bölgesel Komşu Ülkeler Zirvesi" için Suriye rejimine davet gönderilmediğini açıkladı
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Son dakika haberi: Irak "Bölgesel Komşu Ülkeler Zirvesi" için Suriye rejimine davet gönderilmediğini açıkladı

Son dakika haberi: Irak 'Bölgesel Komşu Ülkeler Zirvesi' için Suriye rejimine davet gönderilmediğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Irak Dışişleri Bakanlığı, ay sonunda başkent Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan "Bölgesel Komşu Ülkeler Zirvesi" için Suriye'deki Beşşar Esed rejimine davet gönderildiği iddialarını yalanladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, ay sonunda başkent Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan "Bölgesel Komşu Ülkeler Zirvesi" için Suriye'deki Beşşar Esed rejimine davet gönderildiği iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak hükümetinin Bağdat'ta düzenlenecek komşu ülkeler zirvesine Suriye hükümetini davet ettiği haberleri çıktı. Bahsedilen davetle Irak hükümetinin hiçbir ilgisi yok. Resmi davetler hükümet kanalından Başbakan adına gönderilir. Hiçbir tarafın davet götürme yetkisi yok." ifadelerine yer verildi.

Suriye'deki rejimin haber ajansı SANA, Irak'taki Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad'ın Şam'da Esed ile görüştüğünü bildirmişti. Görüşmede Esed rejiminin de Bağdat'taki zirveye davet edildiği iddia edilmişti.

Irak Hükümet Sözcüsü ve Kültür Bakanı Hasan Nazım, Irak resmi ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Bağdat'ta ay sonunda düzenlenecek zirveye komşu ülkelerin yanı sıra Avrupa'dan önemli ülkelerin katılacağını belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron da daha önce Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde zirveye katılacağını iletmişti. Türkiye'nin de davet edildiği zirveye Katar'dan destek gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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