Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesi
17.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Mustafa Kazımi görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Mustafa Kazımi görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı