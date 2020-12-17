Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesi

17.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Mustafa Kazımi görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Mustafa Kazımi görüşmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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