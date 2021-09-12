Son dakika haberi! Irak Başbakanı Kazımi Tahran'da - Haberler
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Son dakika haberi! Irak Başbakanı Kazımi Tahran'da

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Irak Başbakanı Kazımi Tahran'da

Gelen son dakika haberlerine göre Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi İran'ın başkenti Tahran'a geldi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi İran'ın başkenti Tahran'a geldi.

Resmi ziyaret için Tahran'a gelen Kazımi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Liderler Konferans Salonu'nda resmi törenle karşılandı.

Reisi ile Kazımi, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Kazımi'nin İran lideri Ali Hamaney ve diğer yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Son dakika haberi! Irak Başbakanı Kazımi Tahran'da

Son dakika haberi! Irak Başbakanı Kazımi Tahran'da

Son dakika haberi! Irak Başbakanı Kazımi Tahran'da

Son dakika haberi! Irak Başbakanı Kazımi Tahran'da

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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