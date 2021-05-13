Son dakika haberi! Irak Başbakanı Kazımi: "Seçimlerde aday olmayacağım"
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Son dakika haberi! Irak Başbakanı Kazımi: "Seçimlerde aday olmayacağım"

Son dakika haberi! Irak Başbakanı Kazımi: 'Seçimlerde aday olmayacağım'
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ekim ayında yapılması kararlaştırılan erken seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ekim ayında yapılması kararlaştırılan erken seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Kazımi, Ramazan Bayramı ve başkanlık ettiği hükümetinin üzerinden 1 yıl geçmesi nedeniyle bir televizyon konuşması yaptı.

Hükümetin başkanlığını istisnai bir ortamda devraldığını ifade eden Kazımi, "Irak, toplumsal bir krizden dolayı yol ayırımındaydı. Görevimiz, şeffaf ve adil bir seçim zemini kurmaktı ve erken seçim tarihini 10 Ekim olarak belirledik." dedi.

Ekim ayında yapılması kararlaştırılan seçimlerin güvenliğini sağlama sorumluluğunu yerine getireceklerini kaydeden Kazımi, seçimlerde aday olup olmayacağı sorusu ve tartışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Halkımıza verdiğim vaadi yerine getirerek seçimlerde aday olmayacağım ve hiçbir siyasi partiyi de desteklemeyeceğim."

Irak Başbakanı, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede önemli mesafe kat ettiklerini ekleyerek, söz konusu örgüte yönelik operasyonların devam edeceğini aktardı.

Ekim 2019'da kamu hizmeti yetersizliği, işsizlik ve yolsuzluklar nedeniyle patlak veren gösterilere katılanların öldürülmesinde sorumlu olanların izinin sürüldüğünü aktaran Kazımi, başlatılan incelemeler bittiğinde sorumluların açıklanacağını söyledi.

Sincar Anlaşması

Kazımi, Musul'a bağlı Sincar ilçesinde terör örgütü PKK'nın çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması'nı yaptıklarını anımsatarak, "Bu anlaşmayla merkezi yönetimin Ezidi halkına karşı sorumluluğu da güçlendi. Ayrıca merkezi yönetim ile bölgesel yönetim (IKBY) arasındaki işbirliği ve anlayışı da güçlendirdik." şeklinde konuştu.

İsrail saldırılarına kınama

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına da değinen Irak Başbakanı Kazımi, "İsrail'in Filistin halkına yönelik korkakça saldırılarını reddediyoruz ve bunu kınıyoruz." dedi.

- "Türkiye ile birçok anlaşma imzaladık"

Kazımi, İran ile demiryolları alanında ilişkiler geliştirdiklerini ifade ederek, Basra ve Şilamçe (İran ile sınır) arasında demiryolu inşası noktasında yürütülen müzakerelerin sonuna gelindiğini kaydetti.

Türkiye ile ilişkilere de değinen Kazımi, "Türkiye ile güvenlik, ekonomik ve yatırım alanında birçok anlaşma imzaladık." dedi.

Irak Başbakanı, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve Çin ile de yatırım ve diğer bazı alanlarda ortak anlaşmalar imzaladıklarını aktardı.

Irak hükümeti, erken seçimleri 10 Ekim tarihinde yapma kararı almıştı. Ülkede mevcut geleneksel partiler dışında birçok yeni siyasi parti ve hareket kuruldu. Kazımi'nin el-Merhale (Aşama) isimli yeni kurulan partiyi desteklediği iddia ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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