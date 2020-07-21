Son dakika haberi! Irak Başbakanı Kazımi ilk yurt dışı ziyareti için İran'da (2)- TAHRAN
Son dakika haberi... Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a geldi.
21.07.2020 19:20 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:36
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a geldi.
Kazımi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Sadabat Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
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Kaynak: AA