Son dakika... Irak Başbakanı el-Kazımi: "Terörle mücadele en ön cephedeyiz"
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Son dakika... Irak Başbakanı el-Kazımi: "Terörle mücadele en ön cephedeyiz"

Son dakika... Irak Başbakanı el-Kazımi: 'Terörle mücadele en ön cephedeyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO toplantısına katılan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin terörle mücadelede en ön cephede yer aldığını ifade etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO toplantısına katılan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin terörle mücadelede en ön cephede yer aldığını ifade etti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO toplantısına katıldı. NATO Üyesi Daimi Temsilcileri ile bir araya gelen el-Kazımi, ülkesinin terörle mücadele en ön cephede yer aldığını belirtti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı toplantında konuşan el-Kazımi, ülkesinin bölge güvenliğini sağlamak için oynadığı role değinerek, Irak ordusunun terör örgütüne karşı verdiği mücadelenin övgüyle karşılandığını ifade etti.

Ülkesinin silahlı kuvvetlerinin performansını yükseltmekte NATO'nun büyük bir rol oynadığını kaydeden el-Kazımi, NATO'dan silahlanma, eğitim ve istihbarat desteği alanlarında sunduğu yardımı devam ettirmeye davet etti.

Irak'a verilen desteğin devam edeceği sözünü veren NATO Üyesi Daimi Temsilcileri ise, Irak ordusunun ve hükümetinin siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında büyük bir ilerleme sağladığını bildirdi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/ İHA)

Son dakika... Irak Başbakanı el-Kazımi: 'Terörle mücadele en ön cephedeyiz'
Son dakika... Irak Başbakanı el-Kazımi: 'Terörle mücadele en ön cephedeyiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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