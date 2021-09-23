Son dakika haberi: İpsala'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde, tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Keşan ilçesinden İpsala istikametine giden Mustafa B. (38) idaresindeki 22 AAS 536 plakalı otomobil, İpsala Sınır Kapısı yakınlarında, Yunanistan'a çıkmak üzere işlemlerinin tamamlanması için sırada bekleyen bir tıra çarptı.

Bölgeye ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün öldüğünü belirledi.

Cenaze, İpsala Devlet Hastanesine gönderildi.