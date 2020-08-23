Son dakika haberi... İpekyolu Kaymakamı Aslan selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu Gelen son dakika haberine göre İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, selden etkilenen mahallerde incelemelerde bulundu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, selden etkilenen mahallerde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van'da dün gece etkili olan yağmur, ilçeye bağlı Buzhane ve Yalı mahallelerinde sele neden oldu.

Taşkınlardan dolayı ekili tarım arazilerinin zarar gördüğü mahallelerde çok sayıda kümes hayvanı ve arı telef oldu.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen belediye, itfaiye ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle zarar gören bölgelerde çalışma yaptı.

Selin etkili olduğu mahallelerde incelemelerde bulunan Aslan, belediye, VASKİ ve DSİ ekiplerinin vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi için çalıştığını söyledi.

Yağıştan iki mahallenin etkilendiğini belirten Aslan, "Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, yaşanan olumsuzluğu yerinde görmek, hasar tespitinde bulunmak için mahallelerimizi ziyaret ettik. Belediyemiz, çevre koruma ekiplerimiz, VASKİ ve DSİ elinden gelen çalışmaları yapıyor. En kısa sürede bu sıkıntılı durumun üstesinden geleceğiz. Tarım ve Çevre Müdürlüklerimiz de hasar tespiti yapıyor. Allah yardımcımız olsun, yağıştan dolayı zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA