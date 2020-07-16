Son dakika haberi... İpekyolu Belediyesi ekipleri bayram öncesi denetimlerini artırdı Gelen son dakika haberlerine göre Van'ın İpekyolu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gıda satışı yapan iş yerlerinde ruhsat ve hijyen denetimlerini artırdı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gıda satışı yapan iş yerlerinde ruhsat ve hijyen denetimlerini artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı ekipler, rutin kontrollerinin yanında Kurban Bayramı öncesi fırın, tatlı imalathaneleri, kuruyemiş satış noktaları ile pastane ve şekerlemecilerde hijyen, ruhsat, tağşiş ürün ve gramaj denetimleri yaptı.

Denetimler sırasında "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmenlik" kapsamında eksiklikleri tespit edilen iş yerlerine gerekli uyarılar yapılarak,eksikliklerin giderilmesi için ilave süre tanındı.

Kaynak: AA