Son dakika haberi: İntihara kalkışan kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi
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Son dakika haberi: İntihara kalkışan kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi

12.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:23
Son dakika haberi: İntihara kalkışan kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi

Gelen son dakika haberine göre SİVAS'ta uçurumun kenarına gidip intihara kalkışan H.Ç., polis tarafından ikna edilerek eyleminden vazgeçirildi.

SİVAS'ta uçurumun kenarına gidip intihara kalkışan H.Ç., polis tarafından ikna edilerek eyleminden vazgeçirildi. H.Ç.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Olay, Kılavuz mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Bunalımda olduğu belirtilen H.Ç., sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gittiği uçurumun kenarında intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kendisini uçurumdan atacağını söyleyen H.Ç., polisin çalışması sonucu ikna edilerek eylemine son verdi. Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçirilen H.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. H.Ç.'ye koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi. 


Son dakika haberi: İntihara kalkışan kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi
Son dakika haberi: İntihara kalkışan kişiye, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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