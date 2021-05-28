Son dakika haberleri: İNTİHAR İÇİN FALEZLERE ÇIKAN KİŞİYİ POLİS 5 SAATİN SONUNDA YAKALADI
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Son dakika haberleri: İNTİHAR İÇİN FALEZLERE ÇIKAN KİŞİYİ POLİS 5 SAATİN SONUNDA YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA Lara'da şelalenin denize döküldüğü falezlere çıkıp zaman zaman da bağlama çalan Serdar Ö. (33), sabaha karşı yaşamına son vereceğini söyledi.

ANTALYA Lara'da şelalenin denize döküldüğü falezlere çıkıp zaman zaman da bağlama çalan Serdar Ö. (33), sabaha karşı yaşamına son vereceğini söyledi. Polis, 5 saatlik ikna çabalarının sonunda Serdar Ö.?nün bir anlık dalgınlığından yararlanarak üzerine atlayıp yakaladı ve güvenli alana çekti.

Olay, Muratpaşa ilçesi bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü Gençlik Parkı'na saat 15.00 sıralarında gelen Serdar Ö., şelalenin denize döküldüğü yere doğru yöneldi. Çevredekilerin intihar edebileceğini düşünerek ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polisler, Serdar Ö.'yü uzun süre ikna etmeye çalıştı. Serdar Ö. ise polise geç saatlere kadar oturacağını ve sabaha karşı da yaşamına son vereceğini söyledi. Polisin ikna çabalarına aldırış etmeyen Serdar Ö., arkasını dönerek, falezlerin kenarında bağlama çalmaya başladı. Serdar Ö.?nün bir anlık dalgınlığından yararlanarak 5 saatin sonunda atlayan polisler onu yakalayıp güvenli alana çekti. Serdar Ö., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberleri: İNTİHAR İÇİN FALEZLERE ÇIKAN KİŞİYİ POLİS 5 SAATİN SONUNDA YAKALADI
Son dakika haberleri: İNTİHAR İÇİN FALEZLERE ÇIKAN KİŞİYİ POLİS 5 SAATİN SONUNDA YAKALADI
Son dakika haberleri: İNTİHAR İÇİN FALEZLERE ÇIKAN KİŞİYİ POLİS 5 SAATİN SONUNDA YAKALADI
Son dakika haberleri: İNTİHAR İÇİN FALEZLERE ÇIKAN KİŞİYİ POLİS 5 SAATİN SONUNDA YAKALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: İNTİHAR İÇİN FALEZLERE ÇIKAN KİŞİYİ POLİS 5 SAATİN SONUNDA YAKALADI - Haberler
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