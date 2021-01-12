Son dakika haberi: Interpol, Beyrut Limanı'nda infilak eden patlayıcıyla ilgili 3 kişi için kırmızı bülten çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Interpol, Beyrut Limanı'nda infilak eden patlayıcıyla ilgili 3 kişi için kırmızı bülten çıkardı

12.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:14
Son dakika haberi: Interpol, Beyrut Limanı'nda infilak eden patlayıcıyla ilgili 3 kişi için kırmızı bülten çıkardı

Gelen son dakika haberlerine göre Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol), Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de infilak ederek büyük bir yıkıma yol açan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesiyle ilgili 3 kişi hakkında kırmızı bülten çıkardığı bildirildi.

Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol), Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de infilak ederek büyük bir yıkıma yol açan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesiyle ilgili 3 kişi hakkında kırmızı bülten çıkardığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Interpol, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya sebep olan amonyum nitrat maddesinin taciri Portekiz uyruklu bir kişinin yanı sıra kimyasal maddeyi Lübnan'a ulaştıran MV Rhosus isimli geminin sahibi ile kaptanı için kırmızı bülten yayımladı.

Haberde, söz konusu kırmızı bültenin kamu avukatı Yargıç Gassan el-Huri'nin talebi üzerine çıkarıldığı belirtildi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım 2020'de patlamayla ilgili 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Tolga Ciğerci Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Çocuk Kongre Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Interpol, Beyrut Limanı'nda infilak eden patlayıcıyla ilgili 3 kişi için kırmızı bülten çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 16:36:12. #1.14#
title