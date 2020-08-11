Son dakika haberi | İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ

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Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı: 3 yaralı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik botundan ateş açılan motoryattaki 2 Türk ile Suriyeli uyruklu 1 kişi yaralandı. Yaralılar Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris'e getirilip, tedavileri için hastaneye sevkleri sağlandı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na, bugün saat 03.40 sıralarında, içinde 2'si Türk ile 1 Suriyeli kaçak göçmenin bulunduğu motoryata, ilçenin 7.2 deniz mili açığındaki Yunanistan'ın Rodos Adası karasularında ateş açıldığı ihbarı geldi. Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekibi, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Kolu kırık Suriyeli bir kaçak göçmen ile 1'inin durumu ağır 2 Türk vatandaşı ağır yaralı kurtarılıp, Marmaris'e getirildi. İlk müdahaleleri Sahil Güvenlik botunda yapılan yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edilen Suriye uyruklu Muhammed Abdo Kedura (21) sahil Güvenlik tarafından gözaltına alındı.

Açılan ateş sonucu yüzünde plastik mermi ile hafif yaralandığı öğrenilen Oğuzhan Türkcan (46) ise ilk müdahalesini ardından Muğla Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne sevk edildi. Diğer yaralı Tarhan Yaşlı'nın ise (36) Marmaris Devlet Hastanesi'nde yatırılarak, tedavisine devam edildiği bildirildi.İsabet eden mermiler nedeniyle su alan motoryatın ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yedeklenmek istenirken battığı belirtildi.Öte yandan Türk Sahil Güvenlik botları bölgeye ulaştığında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının olay yerinde olmadığının tespit edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marmaris Devlet Hastanesi'nden görüntü-Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'nın plajdan genel görüntüsü

haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı

ORUÇ Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.Türkiye'nin yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından dün Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti. Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü. 3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİAhmet ACAR/KAŞ (Antalya),

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Yüzlerce kişi asker eğlencesinde el ele verip halay çekti, sosyal mesafe unutuldu

Bursa'daki asker eğlencesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Yüzlerce kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde dün akşam yapılan asker eğlencesi ve sokak düğününde koronavirüs tedbirlerine uyulmadı. Yüzlerce kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Eğlenceye katılanların el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tapki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Yüzlerce kişinin asker eğlencesinde halay çekmesinden görüntüler-Sokak düğününden görüntüler

Haber: Abdulselam UĞUR/ BURSA

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Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çatışma: 1 ölü KONYA'da Mustafa Yardımcı (33) ile milli atlet olan sevgilisi Senem E.'ye (36) sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı Osman A. (34) arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında Osman A.'nın yanında bulunan Deniz Korkmaz (31) yaşamını yitirdi.Olay, iki gün önce saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi 16556 Sokak'taki bir bağ evinin önünde meydana geldi. Mustafa Yardımcı, 1,5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı, milli atlet Senem E. ile birlikte bağ evinde yaşamaya başladı. Aynı zamanda yüksek rakımlı bölgede antrenmanlarını sürdüren Senem E.'ye, Mustafa Yardımcı'nın yanına gelen ve bir süre aynı evde kaldıkları Osman A. (34), iddiaya göre aşık oldu. Osman A., Senem E.'ye, Mustafa Yardımcı'nın kendisini sevmediğini ve başkalarıyla ilişkisi olduğunu söyledi. Sanem E.'ye kendisine aşık olduğunu belirten Osman A., birlikte olmayı teklif etti. Senem E. İse bu teklifi reddetti. Bu olayın ardından Senem E.'ye telefonla mesaj atan Osman A., kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Bu durumdan rahatsız olan milli sporcu, durumu Mustafa Yardımcı'ya anlattı. ANTRENMAN YAPMAK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞLAROlay günü sabah saatlerinde Mustafa Yardımcı, Osman A.'nın, sevgilisinin telefonuna gönderdiği mesajları gördü. Bunun üzerine sevgililer arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Yardımcı, Senem E.'yi korkutmak için havaya bir el ateş etti. Mustafa Yardımcı, gün içerisinde telefonla Osman A. ile de tartıştı.Akşam saatlerinde Mustafa Yardımcı ve Senem E. antrenman yapmak için dışarı çıktıkları sırada Osman A. ve arkadaşı Deniz Korkmaz bağ evinin önüne geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada karın ve bacak kısımlarından yaralanan Deniz Korkmaz, yaralandı. Osman A. tarafından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Korkmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Yardımcı, Osman A. ve Senem E. gözaltına alındı. Olayla kullanılan 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı ve 1 bıçağa da el konuldu.ARACI KULLANMASINI İSTEMİŞDeniz Korkmaz'ın olayla ilgisinin olmadığı, iyi araç kullanamayan Osman A.'nın ondan aracı kullanmasını istediği tespit edildi. Korkmaz da arkadaşının isteğini geri çevirmeyerek şoförlük yaptığı belirtildi. SENEM'E SARKINTILIK YAPMIŞŞüpheli Mustafa Yardımcı ifadesinde, arkadaşı Osman A.'nın sevgilisine sarkıntılık yaptığını ileri sürdü. Yardımcı, "Osman benim 15 yıllık arkadaşım. Bir süre benim bağ evimde kaldı. Senem, Osman'ın kendisine sürekli sarkıntılık yaptığını söyledi. Bunun üzerine bir daha bağ evine gelmemesini istedim. Olay akşamı da yanında arkadaşıyla bağ evine geldiler. Hayatını kaybeden Deniz'in elinde tabanca vardı. Gitmeleri için ateş açtımö dediği öğrenildi.Milli atlet Senem E. ise Osman A.'nın kendisine sarkıntılık yaptığını, Mustafa Yardımcı'ya da yaşadıklarını anlattığını belirterek, antrenman sırasında olayın meydana geldiğini söyledi.ALACAĞI OLDUĞU İÇİN BAĞ EVİNE GİTMİŞOsman A. ise ifadesinde alacağı olduğu için bağ evine gittiği belirterek, "Alacağım olduğu için bağ evine gittim. Hayatını kaybeden Deniz Korkmaz'ı da araç kullanmayı bilmediğini için şoför olarak yanımda getirdim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerde Mustafa Yardımcı tutuklanırken, Osman A. ile Senem E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA

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Otomobilin lastiğini kesip 43 bin lirayı çalan şüpheliler yakalandı

ADANA'da Ercan Söğüt'ün (47) otomobilinin lastiğini patlatarak araç torpidosunda bulunan 43 bin lirayı çalarak kayıplara karışan şüpheliler Hüseyin T. (29) ile Özer O. (48), polisin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.Olay, 7 Ağustos Cuma günü merkez Seyhan ilçesi Debboy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, döviz bürosunda dolar bozduran Ercan Söğüt, aldığı 43 bin lirayı aracının torpidosuna koydu. Bir süre sonra araca yaklaşan şüpheliler, Söğüt'e, "Aracının lastiği patlamış" dedi. Bunun üzerine Söğüt, aracının lastiğini yaptırmak için tamirciye gitti. Bu sırada şüpheliler, Söğüt'ün bir anlık dalgınlığından faydalanıp torpidoda bulunan 43 bin lirayı alıp kaçtı. Parasının çalındığını fark eden Söğüt, durumu polise bildirdi.Tamirciye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Hüseyin T. ile Özer O. Olduğunu tespit etti. Hüseyin T.'nin aracın lastiğini patlattığı, Özer O.'nun ise torpido gözünden parayı aldığı anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüphelilerin saklandıkları adresleri belirleyen polis, düzenlediği baskında Hüseyin T. ile Özer O.'yu kıskıvrak yakaladı.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Özer O.'nun suçlamaları reddettiği, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin T. ile Özer O., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Zanlıların çıkarılmasıGüvenlik kamera kayıtlarıParanın çalındığı araçPatlatılan lastikParayı çaldıran adamGenel ve detaylar

Haber: Ruşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

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Verim artışı için tavuklarına Mozart dinletiyor

BURSA'da tavuk çiftliği işleten Özgür Adıyaman (24), tavuklarına Mozart'ın eserlerini dinleterek yumurta veriminin yüzde 10 arttığını öne sürdü. Pandemi sürecinde yumurta satışının da arttığını belirten Adıyaman, "Müşterilerimin bazıları Türk senfonisi dinleyen yumurtadan alabilir miyim diye soruyor" dedi.Elektrik bölümünü bitirdikten sonra kendi işini kurmak isteyen girişimci Özgür Adıyaman, Uludağ'ın doğu eteklerine tavuk çiftliği kurdu. Gördüğü bir haberden esinlenerek çiftliğine ses sistemi kuran Adıyaman, 22.00 ile 01.00 saatleri arasında tavuklarına Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerini dinletmeye başladı. 1400 tavuk ile çalışmalarını sürdüren Adıyaman, müşterilerinden olumlu tepkiler aldığını söyledi.'ÜRETİMİN ARTMASINI MOZART'A BORÇLUYUM'Sektörde 2 yılı geride bıraktığını söyleyen Özgür Adıyaman, "1400 tavuğumuz var. Doğal olarak ürettiğimiz yumurtaları insanlara ulaştırıyoruz. Her işletmenin bir ismi olur. Biz işletmemizi ilk açtığımızda nasıl bir isimle açmamız gerektiği konusunda araştırma yaptık. Tavuklara müzik dinletsek nasıl olur diye düşündük. Müziğin, hayvanların stresini aldığı yönünde duyumlar elde etmiştim. Tavukta olur mu diye düşündüm. Hollanda'da inekler üzerinde denendi ve yaklaşık yüzde 30'a kadar süt veriminin arttığı görüldü. Bizde bunu tavuk üzerinde denedik. Yüzde 10'luk bir artış elde ettik. Yumurta üretiminin yüzde 10'unu tavukların dinlediği müziğe, yani Mozart'a borçlum" dedi.'PANDEMİDE SATIŞLAR ARTTI'Pandemi sürecinde satışlarının arttığını belirten Adıyaman, "Sağlıklı beslenmenin en temel gıdalarından biri proteindir. Proteini insanın sağlıklı bir şekilde alması gerekiyor. Sabahları yediğimiz en hafif protein ürünü de yumurtadır. Yumurtanın tamamen doğal olması gerekiyor. Bunun bilincinde olan müşterilerimiz vardı fakat pandemi sürecinde gerekli mercilerin yaptığı uyarılar sonucu bizim işlerimiz yüzde 30-40 civarında arttı. Bunun sebebini de koronavirüs" diye konuştu.'TÜRK SENFONİSİ DİNLEYEN TAVUĞUN YUMURTASINI İSTEYEN OLUYOR'

Müşterilerinden olumlu tepkiler aldığını dile getiren Adıyaman, "Bazı müşterilerime yumurta veriyorum. Bunların hangisi müzikli, hangisi müziksiz diye soranlar oluyor. Müzikli olandan olsun diyenler var. Türk senfonisi dinleyen yumurtayı alabilir miyim diyenler oluyor. Bu gibi söylemlerle karşılaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA