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Son dakika haberi... Inter Miami, eski Galatasaraylı futbolcu Yedlin'i transfer etti

AA, Yunus Kaymaz - Spor
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Son dakika haberi... Inter Miami, eski Galatasaraylı futbolcu Yedlin'i transfer etti

Son dakika haber... Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, Galatasaray'dan ayrılan Deandre Yedlin'i kadrosuna kattı.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami, Galatasaray'dan ayrılan Deandre Yedlin'i kadrosuna kattı.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'den yapılan açıklamada, ABD'li sağ bek ile üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Galatasaray'ın 1 Şubat 2021'de İngiltere'nin Newcastle United takımından transfer ettiği 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 27 lig, 8 Avrupa ve bir Türkiye Kupası olmak üzere 36 resmi maça çıktı ve bir gol attı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

David Beckham, Galatasaray, Futbol, Miami, Spor, Haber

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