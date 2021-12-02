İnsan kaçakçıların silah zoruyla denize attığı iddia edilen Suriyeli göçmenler Manavgat sahiline çıktı - Haberler
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İnsan kaçakçıların silah zoruyla denize attığı iddia edilen Suriyeli göçmenler Manavgat sahiline çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İnsan kaçakçıların silah zoruyla denize attığı iddia edilen Suriyeli göçmenler Manavgat sahiline çıktı Tamamının üzeri ıslak olarak sahilde sağa sola dağılan göçmenler 2 arkadaşlarının boğularak öldüğünü söyledi Bölgedeki göçmenler jandarma tarafından toplanıyorANTALYA Antalya'ın Manavgat...

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - İnsan kaçakçıların silah zoruyla denize attığı iddia edilen Suriyeli göçmenler Manavgat sahiline çıktı

Tamamının üzeri ıslak olarak sahilde sağa sola dağılan göçmenler 2 arkadaşlarının boğularak öldüğünü söyledi

Bölgedeki göçmenler jandarma tarafından toplanıyor

ANTALYA Antalya'ın Manavgat ilçesinde bir ihbar üzerine sahile gelen jandarma üzeri ıslak şekilde çok sayıda Suriyeli göçmenle karşılaştı. Suriyeliler, karayoluyla getirildikleri ilçeden kendilerini alan teknede silah zoruyla bütün göçmenlerin denize atlamaya zorlandığını iddia ettiler. Bir göçmen ise kardeşinin ve bir arkadaşının boğularak hayatını kaybettiğini söyledi.

Bugün saat 22.00 sıralarında Manavgat - Alanya D 400 karayolu üzeri Kızılot mahallesi sahillerindeki Belediye halk plajı yanında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerin tamamına yakınının üzerleri ıslak olduğu gözlenirken olayı görüp 112 Acil çağrı Merkezini arayan vatandaş sahilde 30 dolayında göçmen olduğunu, bunların D 400 karayolunun diğer tarafına geçip dağıldıklarını söyledi. Göçmenlerin 4 tanesi gazetecilerin karşısına çıkarken biri kardeşinin ve arkadaşının boğulduğunu iddia etti. Jandarmanın ve ambulansların bulunduğu yerde konuşan bir göçmen ise, 30 kişi olarak karayoluyla sahile getirilip tekneye alındıklarını açıldıktan sonra kendilerine silah çekilerek tekneden indirildiklerini ve 2 arkadaşlarını boğulduğunu diğerlerinin ise sahile çıkmayı başardıklarını anlattı.

Jandarma tarafından yakalanıp ambulansa alının Suriyeli göçmenler tedbir amaçlı hastaneye götürülürken kalan göçmenlerinin aranması çalışmaları devam ediyor.

İnsan kaçakçıların silah zoruyla denize attığı iddia edilen Suriyeli göçmenler Manavgat sahiline çıktı

İnsan kaçakçıların silah zoruyla denize attığı iddia edilen Suriyeli göçmenler Manavgat sahiline çıktı

İnsan kaçakçıların silah zoruyla denize attığı iddia edilen Suriyeli göçmenler Manavgat sahiline çıktı

İnsan kaçakçıların silah zoruyla denize attığı iddia edilen Suriyeli göçmenler Manavgat sahiline çıktı

İnsan kaçakçıların silah zoruyla denize attığı iddia edilen Suriyeli göçmenler Manavgat sahiline çıktı

İnsan kaçakçıların silah zoruyla denize attığı iddia edilen Suriyeli göçmenler Manavgat sahiline çıktı

İnsan kaçakçıların silah zoruyla denize attığı iddia edilen Suriyeli göçmenler Manavgat sahiline çıktı

İnsan kaçakçıların silah zoruyla denize attığı iddia edilen Suriyeli göçmenler Manavgat sahiline çıktı

İnsan kaçakçıların silah zoruyla denize attığı iddia edilen Suriyeli göçmenler Manavgat sahiline çıktı

İnsan kaçakçıların silah zoruyla denize attığı iddia edilen Suriyeli göçmenler Manavgat sahiline çıktı

İnsan kaçakçıların silah zoruyla denize attığı iddia edilen Suriyeli göçmenler Manavgat sahiline çıktı

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İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri

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