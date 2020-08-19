Son dakika haberi... İnşaattan düşen işçi öldü Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hilmi Kutlubay Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartman inşaatının en üst katında çalışan kalıp ustası Suriye uyruklu Mahmut Muhammed (32) düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA