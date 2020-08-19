Son dakika haberi... İnşaattan düşen işçi öldü
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Son dakika haberi... İnşaattan düşen işçi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.

19.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:17

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, inşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hilmi Kutlubay Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartman inşaatının en üst katında çalışan kalıp ustası Suriye uyruklu Mahmut Muhammed (32) düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi... İnşaattan düşen işçi öldü

Kaynak: AA

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