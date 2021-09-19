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Son dakika haberi! İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Samsun'da çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen İşçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı 17 katlı inşaattan 8. katından asansör boşluğuna düştüğü öğrenilen temizlik işçisi 2 çocuk babası Engin Çal (50) ağır yaralandı. Feryadını duyan diğer inşaat işçileri tarafından düştüğü asansör boşluğundan çıkartılan Engin Çal, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Engin Çal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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