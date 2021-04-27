Son dakika haberi... İnşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
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Son dakika haberi... İnşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberi... İnşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binada oyun oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binada oyun oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay Huzur Mahallesi 159. Sokak'ta bulunan 3 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. 3 katlı inşaata oyun oynamaya giden Ertuğrul A. (14), karanlıkta göremediği 2. katın asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Son dakika haberi... İnşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
Son dakika haberi... İnşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
Son dakika haberi... İnşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
Son dakika haberi... İnşaatın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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