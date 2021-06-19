Son dakika haberi... İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü
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Son dakika haberi... İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü

Son dakika haberi... İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ADANA'da, inşaatta çalışan Mehmet Kapukaya (65), yapımı süren apartmanın 8'inci katından zemine düşerek, hayatını kaybetti.

ADANA'da, inşaatta çalışan Mehmet Kapukaya (65), yapımı süren apartmanın 8'inci katından zemine düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Mehmet Kapukaya, yapımı süren 8 katlı apartmanın en üst katına vinçle kum taşımaya başladı. Dengesini kaybeden Kapukaya, zemindeki kumun üzerine düştü. Kapukaya'nın düştüğünü gören arkadaşları, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kapukaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kapukaya'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberi... İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü
Son dakika haberi... İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü
Son dakika haberi... İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü
Son dakika haberi... İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü
Son dakika haberi... İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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