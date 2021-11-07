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Son dakika haberi | İnşaatın 3'ncü katından düşen genç, hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | İnşaatın 3'ncü katından düşen genç, hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler: Erzincan'da gece saatlerinde inşaatın üçüncü katından düşen genç, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da gece saatlerinde inşaatın üçüncü katından düşen genç, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Olay, saat 22. 00 sıralarında Kırklar caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatın üçüncü katında 2 arkadaşıyla bulunan 23 yaşındaki S.A., bir anda yere düştü.

Ağır yaralanan S.A., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken olaya ilişkin ifadelerine başvurulmak üzere 2 kişi polis merkezine götürüldü. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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