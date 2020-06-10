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Son dakika haberi | İnşaat maliyetleri Nisan'da yüzde 0.86 arttı

Son dakika haberleri... İnşaat maliyetleri Nisan'da aylık bazda yüzde 0.86, yıllık bazda yüzde 6.14 arttı.

Son dakika haberi | İnşaat maliyetleri Nisan'da yüzde 0.86 arttı
10.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:03

İnşaat maliyetleri Nisan'da aylık bazda yüzde 0.86, yıllık bazda yüzde 6.14 arttı. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1.15 ve işçilik endeksi yüzde 0.32, yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 1.95, işçilik endeksi yüzde 15.45 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 1.29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.77 arttı. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1.80 ve işçilik endeksi yüzde 0.32 arttı. Ayrıca yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 4.07, işçilik endeksi yüzde 15.69 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 0.62 azalırken, yıllık bazda yüzde 0.79 arttı. 

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1.06 azaldı, işçilik endeksi yüzde 0.31 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4.74 azaldı, işçilik endeksi yüzde 14.56 arttı. (Grafik)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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