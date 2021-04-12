Son dakika haberi: İnşaat halindeki binadan malzeme çalan şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: İnşaat halindeki binadan malzeme çalan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İnşaat halindeki binadan malzeme çalan şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, inşaat halindeki bir apartmanın 42 dairesinden çeşitlli malzemeler çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, inşaat halindeki bir apartmanın 42 dairesinden çeşitlli malzemeler çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Yeşil Mahalle Kanalyolu bölgesindeki inşaat halindeki 7 katlı binanın 42 dairesinden asansör motoru, su saatleri, elektrik kabloları ve kapı kilitleri çalındı. Olayı fark eden inşaat yetkilileri durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede malzemelerin Yeni Sanayi Sitesi'nde bir hurdacıya satıldığını tespit etti. Çalıntı malzemeleri hurdacıya sattığı belirlenen M.A.Ş. (29), evine yapılan baskında yakalanarak gözaltına aldı.Şüphelinin evinde ele geçirilen malzemeler ise polis tarafından muhafaza altına alındı. M.A.Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


- Aydın
Son dakika haberi: İnşaat halindeki binadan malzeme çalan şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: İnşaat halindeki binadan malzeme çalan şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: İnşaat halindeki binadan malzeme çalan şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: İnşaat halindeki binadan malzeme çalan şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: İnşaat halindeki binadan malzeme çalan şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: İnşaat halindeki binadan malzeme çalan şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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