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Son dakika haberi | İnşaat bekçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | İnşaat bekçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre KONYA'da, inşaatta bekçilik yapan Hakkı Sevindik (61), asansör boşluğunda ölü bulundu.

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KONYA'da, inşaatta bekçilik yapan Hakkı Sevindik (61), asansör boşluğunda ölü bulundu. Sevindik'in, kontrol sırasında üst katlardan dengesini kaybedip, düşmüş olabileceği tahmin ediliyor.

Olay, Meram ilçesine bağlı Arif Bilge Mahallesi Safranbolu Caddesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta bekçilik yapan Hakkı Sevindik, sabah binaya gelen diğer işçiler tarafından asansör boşluğunda hareketsiz yatarken bulundu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Sevindik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sevindik'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Hakkı Sevindik'in kontrol sırasında üst katlardan dengesini kaybederek, düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.


Son dakika haberi | İnşaat bekçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu

Son dakika haberi | İnşaat bekçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu

Son dakika haberi | İnşaat bekçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu

Son dakika haberi | İnşaat bekçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu

Son dakika haberi | İnşaat bekçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu

Son dakika haberi | İnşaat bekçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu

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Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Son Dakika Haberleri

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